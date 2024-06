Mutinerie, Grève de la faim : l'Asred dénonce et donne rendez-vous à la place de la nation pour soutenir les détenus de la Prison du Camp pénal

Il y a toujours de l’électricité dans l’air à la prison du Camp pénal de liberté 6. Après l’incident en début de semaine, certains prisonniers ont décidé d’observer une grève de la faim. Selon le président de l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred), une partie des détenus a entamé une grève de la faim ce vendredi.



« L’Asred informe l’opinion qu’une partie des détenus qui sont incarcérés à la prison du Camp pénal de Liberté 6 est actuellement en grève de la faim, parce que leurs droits sont bafoués. Ils sont très mécontents suite à la violence exercée sur des gens qui n’ont aucun moyen de se défendre », a indiqué Ibrahima Sall.



l'Asred qui dénonce l'attitude du ministre de la justice, exige une enquête pour situer les responsabilités. « Les prisonniers sont des citoyens sénégalais. Le ministre de la Justice ne doit pas se ranger totalement du côté de l’Administration pénitentiaire ». Il a également invité les autorités judiciaires à ordonner « l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités ».



Pour défendre la cause des détenus qui sont laissés à eux même sans défense M. Sall donne rendez-vous aux familles aux activistes à la place de la nation.« l’Asred lance un appel aux familles des détenus, aux activistes et aux membres de la société civile à nous rejoindre à la place de la Nation et devant le ministère de la Justice pour s’indigner de la situation des détenus dont les droits méritent d’être respectés », a-t-il indiqué.