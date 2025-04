N1 Féminin : Le CEMT Ziguinchor boucle la saison régulière sur une bonne note

Le CEMT Ziguinchor recevait ce samedi 19 avril Guediawaye Basket Academy au stadium Aline Sitoé Diatta, dans le cadre de la dernière journée de la saison régulière du N1 Féminin de basket.



Les filles d'Ibou Sarr ont réalisé une très bonne opération en venant à bout des Académiciennes (71-57). Avec ce succès, les Sudistes vont dorénavant se focaliser sur le Final 8, une autre étape très importante pour la suite du championnat.



Avec un bilan de neuf victoires et cinq défaites, les partenaires de Viviane Gomis sont classées à la 3e position du groupe A et disputeront pour la deuxième fois consécutive le Final 8.



En revanche, GBA 5e ne verra pas le Final 8 et connaît ainsi une saison compliquée, après avoir réalisé une très bonne campagne l'année dernière avec deux finales (Coupe du Maire - Coupe de la Ligue). Les filles de Malick Bachir Diop n'ont que les matchs de coupe pour essayer de sauver leur saison.