NAPLES : le prix de Koulibaly fixé à 120 M€ ?

Joueur phare de la défense du Napoli cette saison et auteur du but victorieux face à la Juventus le 22 avril dernier, l’international sénégalais est convoité par de nombreux grands clubs européens, tels que le Real Madrid ou Chelsea. Mais le Napoli ne souhaiterait pas du tout s’en séparer, et aurait fixé le prix du Lion du Sénégal. D’après des informations de RAI Sport, les dirigeants du Napoli ont fixé le ticket d’entrée des négociations à 120 millions d’euros pour Kalidou Koulibaly. Autant dire qu’à ce tarif les prétendants ne vont pas se bousculer au portillon. Un prix qui devrait dissuader plus d’un club qui souhaite s’attacher les services du défenseur central, à Naples depuis 2014.