NBA: Le Miami Heat et les Minnesota Timberwolves vont retrouver le frisson des play-offs

Le Miami Heat, vainqueur en Floride des Chicago Bulls 102 à 91, et les Minnesota Timberwolves, qui ont largement dominé Oklahoma City 120 à 95 après avoir réglé leurs tensions internes, vendredi, vont revivre le frisson des play-offs de la NBA, qu'ils sont les deux derniers à rejoindre.



La saison dernière, Miami n'y était tombé qu'en finale de conférence contre les Boston Celtics, tandis que Minnesota y avait disparu d'entrée, victime des Memphis Grizzlies.



Jimmy Butler et Max Strus, auteurs de 31 points chacun, c'est-à-dire plus de 60% des points du Heat à eux deux, ont fait très mal aux Bulls.



Strus a été particulièrement précieux, en inscrivant l'un de ses sept paniers à trois points à 1 min 14 sec du buzzer, pour donner un peu d'air au Heat (96-91) alors que le match était extrêmement serré. Il a a réussi ensuite ses trois lancers-francs pour assurer la victoire de son équipe.



"C'est incroyable !", s'est exclamé l'un des héros de la soirée au Kaseya Center de Miami. "Et je ne vais pas mentir en vous disant que cette victoire a une saveur encore plus particulière", a poursuivi Strus.



Le joueur de 27 ans, qui a grandi dans la banlieue de Chicago, a en effet joué ses premières minutes en NBA sous les couleurs des Bulls en novembre 2019 contre... Miami, qu'il a rejoint la saison suivante.



La victoire du Heat ne s'est dessinée que dans les derniers instants, face à des Bulls batailleurs, qui sont passés pour la première fois en tête à la fin du troisième quart-temps grâce à un panier de Zach LaVine et ont compté trois points d'avance au début du dernier quart après un panier primé de Coby White (90-87).

Les Timberwolves avec un cinq majeur



DeMar DeRozan, une fois de plus, a été le meilleur marqueur de Chicago avec 26 points. Mais ils n'ont pas suffi aux Bulls, vainqueurs de Miami trois fois en trois rencontres de saison régulière, d'en obtenir une quatrième sur leur adversaire du jour.

C'est maintenant les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokoumpo, meilleure équipe de la conférence Est, qui attend le Heat au 1er tour.



A Minneapolis, les Timberwolves, dont les derniers jours ont été animés par l'"affaire" Rudy Gobert, qui a asséné un coup de poing dans la poitrine à son coéquipier Kyle Anderson pendant un temps mort dimanche dernier.



Suspendu pour un match par ses dirigeants après cette frasque, le triple meilleur défenseur de la NBA (2018, 2019, 2021) était de retour sur le parquet vendredi soir. Ses douleurs dorsales ne l'ont pas empêché d'inscrire 21 points et de prendre dix rebonds lors d'une rencontre que son équipe a largement dominée.



Les Timberwolves qui défieront les Denvers Nuggets en ouverture de la phase finale, ont survolé la rencontre et ont compté jusqu'à 29 points d'avance au début du quatrième quart-temps.



Et si Karl-Anthony Towns a endossé le rôle du meilleur marqueur avec 28 points, c'est le cinq de départ des Wolves qui est à féliciter dans son ensemble: les cinq joueurs qui le composait ont tous fini avec un total de points à deux chiffres.