NBA: Nicolas Batum placé à l'isolement pour cause de Covid-19

L'ailier français des Los Angeles Clippers Nicolas Batum a été placé à l'isolement dans le cadre du protocole Covid-19, a annoncé son entraîneur Tyronn Lue dimanche en marge de la victoire contre les Dallas Mavericks, rapporte Afp.



"Je ne suis pas sûr du nombre de jours mais je m'attends à ce qu'il soit absent un moment", a indiqué "Ty" Lue. "Je ne suis pas certain du calendrier."



Nicolas Batum, vice-champion olympique avec les Bleus à Tokyo, n'a pas participé au succès 97-91 de sa franchise.



Les Clippers avaient annoncé au dernier moment son forfait pour cause de "maladie".



"Tout le monde est testé et beaucoup de gens ont été testés avant le match", a expliqué l'entraîneur, interrogé sur le risque de multiples infections au coronavirus dans son groupe.