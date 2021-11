NON, l’Ansd n’a jamais dit qu’il y a 345 divorces par jour au Sénégal

« Divorces » et « Divorcés », la nuance qui a perdu les médias

Dans ledit rapport ci-dessus, il est bien marqué 126 286 « Divorcés » et non « Divorces » comme l’ont rapporté les médias. La nuance ici est on ne peut plus importante, comme l’explique si bien l’économiste et Conseiller en stratégie d’entreprise, Bachir Diop. Qui ne rate pas l’occasion pour tirer à boulets rouges sur les sites internet qui ont repris l’information. « 345 divorces par jour au Sénégal en 2020 !!! Ultra FAKE NEWS », s’exclame-t-il pour titrer son post Facebook suivant :

« (…) Il n’y a pas 126 000 divorces en 2020 au Sénégal, cette information ou désinformation relayée à grande échelle par toute la presse à sensation, y compris la presse à conneries (Facebook, Twitter) est une fâcheuse interprétation du rapport de l’ANSD.

Ce chiffre de 126 286 divorces existe, pour de vrai, il est issu du recensement général de 2013 de l’ANSD et s’agit plutôt de Stock à date de Divorcés. En langage plus simple, les divorcés de 1930, vivants, y étaient inclus ».



En d’autres termes encore plus simple l’ANSD a recensé dans ce rapport de 2013, tous les divorcés encore vivants du Sénégal depuis plusieurs années. Il ne fallait donc pas diviser le nombre 126 286 par 365 jours de l’année pour obtenir le chiffre 345.



Une explication que l’ANSD, par le biais de son compte Twitter, a validée par un « J’aime » (voir capture d’écran).