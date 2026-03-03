Réseau social
Nafila du jour: 08 rakkas pour « n'avoir aucune crainte le jour de la résurrection »



14ème NUIT : 08 rakkas, soit 04 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 07 fois « Issadja a nasroulahi » et 07 fois « Khoul hou allahou ahad ».

Après le dernier sallama, on récitera 70 fois « La hawla wala houwata illa bilahi alil hazim ». 

Celui qui aurait fait cela, sera préservé de la crainte de la mort, des deux anges « moukara » et « makiri » qui interrongerent les hommes sur les actes de leur vie, il n’aura aucune crainte le jour de la résurrection etc….
