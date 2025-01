Nainggolan s'exprime pour la première fois après son inculpation pour trafic international de cocaïne

Radja Nainggolan s'est exprimé pour la première fois depuis sa libération sous conditions dans une affaire de trafic de drogue international. Dans sa story Instagram, l’international belge (30 sélections, 6 buts) a publié un message, dans lequel il remercie ses soutiens, et explique vouloir se concentrer sur le football en attendant le déroulement de l’enquête.



« Vous pouvez imaginer que les derniers jours ont été incroyablement difficiles. Je veux remercier du fond du cœur tous ceux qui m’ont soutenu. Le soutien chaleureux de ma famille et de mes amis, ainsi que la loyauté et la confiance du KSC Lokeren-Temse, de ses incroyables supporters et de mes coéquipiers, me donnent la force d’avancer », a déclaré le milieu de terrain.



*« Je tiens également à exprimer ma gratitude envers mes avocats, Me Omar Souidi et Me Mounir Souidi, pour leur dévouement infatigable et leur professionnalisme. J’apprécie profondément leur soutien. Maintenant que je suis rentré chez moi, je veux me concentrer entièrement sur le football et retrouver ma sérénité », a-t-il confié.



« Je demande gentiment que ma vie privée et le temps dont j’ai besoin pour me rétablir soient respectés. Pour le moment, il ne m’est pas permis de donner des interviews sur cette affaire, et je n’en donnerai aucune », a écrit l’ancien Diable Rouge.