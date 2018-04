Naples : Diego Maradona a remercié Kalidou Koulibaly après son but contre la Juventus

L’international sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly a relancé le rêve de titre de champion de la Séria A des supporters napolitains après son but de ce dimanche face à la Juventus. C’est le cas Diego Maradona qui a manifesté sa satisfaction envers le défenseur sénégalais. L’ancienne gloire de l’Argentine et de Naples a adressé sur Instagram un message de remerciement à Koulibaly.



« Dans nos cœurs on a tous un rêve, merci Koulibaly ! », a publié sur son compte Instagram l’ancien numéro 10 de Naples. Ce dernier, considère Koulibaly comme l’un des meilleurs défenseurs de l’Europe. Il avait même fait une sortie en disant que si Koulibaly était blanc, il jouerait actuellement au Barcelone ou au Réal Madrid.



Le but à la 90ème minute du Sénégalais a permis à Naples de remporter le match contre la Juventus. Cette victoire conforte Naples à sa deuxième place et de ne compter plus qu’un point de retard derrière leur adversaire du jour.