Navires autorisés en 2025 : Le ministère des Pêches publie la liste officielle

Conformément à ses engagements en matière de transparence et de gestion durable des ressources maritimes, le ministère des Pêches et de l’Économie maritime a rendu publique la liste officielle des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises pour l’année 2025.Selon le communiqué signé par la ministre Dr Fatou Diouf, cette publication s’inscrit dans un processus visant à garantir « la clarté, l’équité et le respect des normes internationales » dans l’attribution des licences de pêche.Plusieurs innovations majeures ont été introduites cette année. Il s’agit notamment de la conception d’une nouvelle base de données pour la gestion des licences, de l’édition d’un format de licence plus sécurisé et conforme aux standards internationaux, ainsi que de la signature de l’arrêté ministériel n°011074 du 22 avril 2025 définissant le modèle de licence pour les navires de pêche industrielle. Le ministère a également procédé à un toilettage du listing des navires par la vérification des procédures antérieures d’acquisition de licences, et à la régularisation des dossiers par les organes compétents.En dépit des difficultés rencontrées par certains acteurs dans le respect des procédures, le ministère a affirmé avoir accompagné les opérateurs afin de permettre à l’ensemble des concernés de finaliser leurs dossiers et de renouveler leurs licences conformément aux textes en vigueur.Par ailleurs, quatre nouvelles licences de pêche thonière ont été attribuées : une confirmée, tandis que les trois autres restent suspendues à l’accomplissement des formalités réglementaires. En photo la liste complète.