Ndangalma - Keur Samba Kane : les populations réclament le butinage de la route

Ce jeudi, des habitants de plusieurs communes du département de Bambey ont réclamé le bitumage de la route reliant les communes de Ndangalma et Keur Samba Kane, situées dans la région de Diourbel (centre). Le collectif pour le bitumage de l’axe Ndangalma-Keur Samba Kane a remis au sous-préfet de Lambaye un mémorandum dans lequel il réclame la construction de ladite route.



Cette route traversant plusieurs villages et communes, dont Lambaye, joue un rôle important dans les activités socioéconomiques de la zone, selon ledit collectif. « Nous invitons solennellement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le gouvernement à faire bitumer la route reliant Ndangalma, Lambaye, Ngogom et Keur Samba Kane. Cette route joue un rôle important pour le développement socioéconomique de notre terroir, a dit le président du collectif, Khadim Ndiaye, lors d’un point de presse.



A l’en croire, c’est « à cause du mauvais état de cette route et de l’accès difficile à l’arrondissement de Lambaye, les évacuations sanitaires sont un véritable casse-tête. Beaucoup d’investisseurs sont réticents à investir » dans la zone, a-t-il dit aux journalistes en présence de plusieurs autorités du département de Bambey. Il a aussi souligné que « les habitants des villages situés le long de la route souffrent de maladies pulmonaires à cause de la poussière que soulèvent les voitures sur leur passage ».



Papa Momar Ngom, maire de Ngogom, quant à lui, souhaite que les pouvoirs publics dotent les communes de la zone d’infrastructures nécessaires à leur développement. « Cette route a un impact social et économique sur les communes de Ndangalma, Ngogom, Lambaye et Keur Samba Kane », a souligné M. Ngom.