Ndiaganiao : tensions autour d’une carrière de basalte, cinq (5) personnes arrêtées à Soussoum

Un affrontement a opposé ce vendredi les habitants du village de Soussoum, dans la commune de Ndiaganiao, aux forces de gendarmerie, dans un contexte de conflit foncier persistant. À l’origine, la tentative de clôture d’un terrain de 120 hectares destiné à l’exploitation d’une carrière de basalte, sur des terres utilisées pour l’agriculture et l’élevage.Selon Djiga Tine, secrétaire général du collectif pour la défense des terres de Soussoum, « plus de cinq personnes ont été interpellées » à la suite des échauffourées. « Nous avons vu huit pickups de gendarmes escorter les promoteurs. Ils sont venus sécuriser les travaux de clôture. Mais nous sommes en pleine saison des pluies, nos champs sont déjà cultivés », a-t-il déclaré.Le litige remonte à 2023, date à laquelle les populations de Soussoum (village natal du président Bassirou Diomaye Faye) ont entamé une mobilisation contre l’implantation de la carrière. Les habitants dénoncent un projet menaçant leur mode de vie basé sur l’agriculture et le pastoralisme.Face à cette situation, les villageois appellent l’État à intervenir rapidement pour éviter une escalade dans ce dossier foncier sensible.