Nécrologie : Baba Sarr, ancien Directeur des Eaux et Forêts a tiré sa révérence

L’ancien Directeur des Eaux et forêts Baba Sarr a rendu l’âme aujourd’hui. L’annonce a été faite par la Convergence citoyenne pour l’Espoir et l’intérêt du Djolof via un communiqué parvenu à PressAfrik.

Dans le communiqué, la Convergence Citoyenne salue la mémoire d’un homme pieux, humble, serviable et discret.