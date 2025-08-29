Réseau social
Nécrologie : Décès d’El Hadji Ndour, maire de Djilass



Le maire de la commune de Djilass, dans le département de Fatick, El Hadji Ndour, est décédé mercredi soir au Bénin, a annoncé son directeur de cabinet à la RFM.
                            
Âgé de 48 ans, le défunt, surnommé affectueusement « Joe », est décédé des suites d’une courte maladie.
 
Membre de l’Alliance pour la République (APR), El Hadji Ndour avait été élu pour la première fois à la tête de la commune de Djilass, avant d’être réélu lors des élections locales de 2022 pour un second mandat.
Moussa Ndongo

Vendredi 29 Août 2025 - 20:19


