Nécrologie : Décès d’El Hadji Ndour, maire de Djilass

Le maire de la commune de Djilass, dans le département de Fatick, El Hadji Ndour, est décédé mercredi soir au Bénin, a annoncé son directeur de cabinet à la RFM.



Âgé de 48 ans, le défunt, surnommé affectueusement « Joe », est décédé des suites d’une courte maladie.



Membre de l’Alliance pour la République (APR), El Hadji Ndour avait été élu pour la première fois à la tête de la commune de Djilass, avant d’être réélu lors des élections locales de 2022 pour un second mandat.