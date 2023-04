Nécrologie : Décès de Ibrahima Sene, membre fondateur du PIT

Ibrahima Sene , responsable et membre fondateur du PIT est décédé, a-t-on appris . Ce dernier, selon les informations de Dakaractu est rappelé à Dieu dans la soirée de ce samedi.



Né le 1 mai 1946, Ibrahima Sène a été un défenseur de la justice économique et des droits des travailleurs tout au long de sa vie politique. «Au-delà de ses activités politiques, Ibrahima Sène était également un fervent défenseur de la culture sénégalaise et de l'identité africaine. Il a exprimé cette passion à travers son art, avec des peintures et des sculptures qui reflétaient sa vision de la beauté et de la richesse de la culture sénégalaise », renseigne-t-on.