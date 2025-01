Nécrologie : Serigne Dame Atta Mbacké, rappelé à Dieu à l’âge de 88 ans

Le guide spirituel Serigne Dame Abdou Rahmane Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Dame Atta Mbacké, est décédé ce vendredi 17 janvier 2025. Ce rappel à Dieu marque la perte d’une figure emblématique de la voie Mouride et de la ville sainte de Touba, où il occupait la troisième position dans l’ordre de succession au Khalifat général.





Né en 1937, Serigne Dame Atta Mbacké avait accédé très jeune au Khalifat de son père, Serigne Ibrahima Mbacké, fils du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, après le décès de ce dernier en 1954.



​

Décrit comme un homme pieux, effacé et dévoué, Serigne Dame Atta Mbacké a marqué la communauté par sa maîtrise du Coran, sa sagesse et ses actions dans la voie Mouride. Il est notamment à l’origine de la création de nombreux daara coraniques et de villages, dont "Makhaama Ibrahima", un quartier de Touba où il a récemment inauguré une grande mosquée portant son nom, sous la directive du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.





Le défunt a été inhumé hier vendredi soir aux environs de 23 heures dans l'ancien cimetière de Touba, près de la grande mosquée, aux côtés de son père.

L’enterrement a réuni une foule nombreuse, incluant des chefs religieux et membres de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba.





Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a également exprimé sa douleur à travers un message publié sur Facebook :

« Je présente mes condoléances les plus attristées à Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, à la communauté mouride et à l’ensemble des musulmans, suite au rappel à Dieu de Serigne Dame Atta Mbacké. Que son âme repose en paix et que son exemple continue d’inspirer notre nation. »





Une cérémonie religieuse en sa mémoire est prévue ce lundi 20 janvier 2025 à Touba, dans le quartier "Makhaama Ibrahima Mbacké".