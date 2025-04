Nécrologie : décès de Aliou Badara Dia, coach adjoint de SLBC

Une mauvaise nouvelle a frappé le monde du basket, plus particulièrement le Saint-Louis Basket Club (SLBC), pensionnaire du National 1 Féminin de basket.



En effet, le coach adjoint en l'occurrence Aliou Badara Dia a tiré sa révérence ce vendredi 11 avril 2025. Une triste nouvelle pour la formation nordiste qui perd un de ses formateurs et éducateurs les plus fidèles.



La rédaction de PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à toute l'équipe de Saint-Louis Basket.