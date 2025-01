Nécrologie : décès de Thierno Xalam Ba

C'est avec une grande tristesse que le monde de la culture apprend le décès de Thierno Xalam Ba. Ce décès est survenu ce lundi 27 janvier 2025 dans sa chambre à la cité Douane à Dakar, des suites d'un malaise.



Thierno Xalam Ba était un homme de culture respecté, reconnu pour son travail acharné et sa contribution inestimable à la scène musicale sénégalaise. Il a prêté ses services à plusieurs artistes de renom, dont Baba Maal et Koumba Gawlo Seck. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde de la musique et de la culture au Sénégal.