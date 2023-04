Nécrologie : décès du directeur général de l'urbanisme Oumar Sow

Le Directeur général de l'Urbanisme, Oumar Sow, n'est plus. Il est décédé ce lundi suite à un malaise, a appris PressAfrik auprès du ministère de l'Urbanisme.



Emporté en 2015 dans l’affaire Tobago, le directeur de l’Urbanisme et de l’architecture d’alors, Oumar Sow revient au poste 2 ans plus tard. Le président de la République Macky Sall a pris cette décision lors du Conseil des ministres du 6 juin 2018.



Le défunt, un géographe-urbaniste, est ainsi nommé Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie.



PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée.