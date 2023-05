Nécrologie : la communauté Layène en deuil

Fils de Seydina Ababacar Lahi et petit-fils de Seydina Limamou Lahi (psl), Chérif Mouhamadou Bachir Lahi, né en 1955, a été rappelé à Dieu dans la nuit du lundi 08 au mardi 09 mai 2023. La triste nouvelle a circulé sur les réseaux sociaux aux environs de 2h du matin.



Plus connu sous le nom d’imam Bachir, le fils aîné de Seydina Ababacar a, pendant plusieurs années, dirigé les prières à la mosquée de Yoff Layène. En effet, c’est à l’âge de 26 ans qu’il a été nommé imam par le 3ème Khalif Baye Seydi Thiaw. “La dernière prière du vendredi qu’il a dirigé remonte au 7 janvier 2000”, selon Daouda Mbaye, vice-président du Groupement central, réputé proche du défunt. Il ajoute que “c’est cinq ans auparavant, il est vrai qu’il a entamé sa retraite spirituelle mais continuait à diriger les prières du Vendredi”.



En retraite spirituelle depuis des décennies, il vient de répondre à l’appel du Tout-Puissant.



Chérif Mouhamadou Bachir Lahi repose désormais dans le mausolée de Seydina Mandione Lahi. Il a été inhumé en présence de plusieurs fidèles dont la sainte famille de Seydina Limamou Lahi à la tête de laquelle se trouvaient ses petit-frères Chérif Mouhamadou Lamine Lahi et Chérif Mame Libasse Lahi.



Imam Bachir, qui s’est éteint à l’âge de 68 ans a fait ses études au lycée Blaise Diagne et a appris le Coran au Sénégal. Il a participé activement à la vulgarisation de l’Appel de Seydina Limamou Lahi avec des séries de conférences qu’il a animé avec Oustaz Baytir Sène Lahi qui fut l’un de ses fidèles compagnons.



A cause de sa retraite spirituelle depuis plus de deux décennies, le défunt est un mystère pour les générations 90 et 2000.



Avec Soodaan