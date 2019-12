Nécrologie : le groupe Walfadjri en deuil

Le journaliste Abdou Rahmane Camara du quotidien Walfadjri et coordonnateur de la rédaction de Walf est décédé au Maroc dans la nuit du samedi au dimanche a-t-on appris. Il était l'un des fidèles du patron du groupe, Sidy Lamine Niasse, rappelé à Dieu il y a un peu plus d'un an .



L'arrivée de la dépouille est attendue à Dakar dans les prochaines heures. PressAfrik présente ses condoléances à sa famille, au groupe Walfadjri.