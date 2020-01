Nécrologie: le journaliste Libasse Hane n'est plus

Le journaliste Libasse Hane est décédé, à l'âge de 52 ans, ce mardi 14 janvier 2020 des suites d’une maladie. Présent dans le secteur des médias en Afrique de l’Ouest, en particulier, le défunt était bien connu pour avoir, pendant près de 18 ans, « régulièrement conceptualisé et conduit des projets au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Ghana et au Bénin », lit-on sur son profil LinkedIn.



En février 2011, il est revenu à l’Institut Panos où il est chargé de la coordination de projets liés aux Médias, à la Gouvernance et suivi de l'action publique au Sénégal, au Mali (Médias et Justice transitionnelle au Mali), et en Guinée (Des voix de femmes et de jeunes contre Ebola en Guinée). Il venait juste de rentrer du Mali où, pendant deux ans, il a été administrateur de projet CORSEC.