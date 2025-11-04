Négociation d’un nouveau programme: Le FMI prolonge sa mission au Sénégal

La mission du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal est prolongée de quelques jours, rapporte Le Soleil. « L’équipe du FMI poursuit ses discussions à Dakar avec les autorités sénégalaises. Notre visite a été fructueuse jusqu’à présent, et nous poursuivons les discussions sur les politiques et les réformes qui pourraient étayer la demande des autorités concernant un programme soutenu par le Fmi », a indiqué un porte-parole de l’institution de Bretton Woods, cité par le média.
Il a également ajouté qu’une déclaration finale sera publiée à la fin de la visite.
Entamée le 22 octobre, la mission du FMI devrait s’achever ce mardi 4 novembre 2025. Elle fait suite au démarrage officiel des négociations pour la conclusion d’un nouveau programme avec le Sénégal, qui ont débuté lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale d’octobre 2025.
Autres articles
-
Sénégal : 228 mines clandestines et 275 titres miniers inactifs recensés
-
Santé : la section SAMES/ARP en grève de trois jours à partir du 5 novembre
-
Santé : Le Sénégal a reçu 380 milliards FCFA du Fonds mondial depuis 2004
-
Parc des technologies numériques : la première phase livrée en mars 2026
-
Retard de paiement des allocations : le cri de détresse des 1000 Volontaires de la Consommation