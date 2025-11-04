Négociation d’un nouveau programme: Le FMI prolonge sa mission au Sénégal

Il a également ajouté qu’une déclaration finale sera publiée à la fin de la visite.

Entamée le 22 octobre, la mission du FMI devrait s’achever ce mardi 4 novembre 2025. Elle fait suite au démarrage officiel des négociations pour la conclusion d’un nouveau programme avec le Sénégal, qui ont débuté lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale d’octobre 2025.

La mission du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal est prolongée de quelques jours, rapporte Le Soleil. « L’équipe du FMI poursuit ses discussions à Dakar avec les autorités sénégalaises. Notre visite a été fructueuse jusqu’à présent, et nous poursuivons les discussions sur les politiques et les réformes qui pourraient étayer la demande des autorités concernant un programme soutenu par le Fmi », a indiqué un porte-parole de l’institution de Bretton Woods, cité par le média.