Au Sénégal, la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a annoncé la mobilisation d’une enveloppe de 2 milliards de FCFA pour financer un programme d’inclusion et d’entrepreneuriat. Ce programme est destiné à faciliter l’accès aux opportunités économiques des personnes vulnérables de la région de Kédougou, frontalière au Mali.



"Ce dispositif vise notamment à favoriser l’accès aux opportunités économiques et à accompagner les publics vulnérables, en particulier les personnes vivant avec un handicap et les anciens détenus, dans leur parcours d’insertion et d’autonomisation", a déclaré le Délégué général, Abdoulaye Niane, selon des propos rapportés par l’Agence de presse sénégalaise (APS).



La DER/FJ a déjà octroyé une enveloppe de 50 millions de francs CFA aux groupements de femmes de Kédougou pour soutenir leurs activités génératrices de revenus et renforcer leur autonomisation économique. Le Village de l’entrepreneuriat de Kédougou a été l’occasion de mettre en lumière la diversité des initiatives entrepreneuriales du territoire.



"La DER/FJ prévoit d’intensifier ses interventions dans les régions de Kédougou et Tambacounda pour soutenir les initiatives entrepreneuriales des jeunes et des femmes", a déclaré M. Niane. "La DER/FJ s’est engagée à rapprocher les mécanismes de financement des territoires, à promouvoir l’inclusion économique et à faire de l’entrepreneuriat un moteur de développement local", a-t-il conclu.