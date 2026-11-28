Le secteur de la pêche est fortement menacé au Sénégal par l’exploitation du pétrole et du gaz, avec des impacts significatifs sur l’économie, le social et l’environnement. C’est ce qu’a relevé Tamba Athie, chargé de programme changement climatique et transition écologique du Centre de recherche et d’action sur les droits économiques, sociaux et culturels (CRADESC).



"Au Sénégal, le secteur de la pêche est fortement menacé par l’exploitation du pétrole et du gaz notamment, avec un impact significatif sur l’économie, le social, l’environnement", a-t-il souligné, selon des propos rapportés par l’Agence de presse sénégalaise (APS). Il a ajouté : "Avec la réduction des zones de pêche, l’activité des pêcheurs devient coûteuse, puisqu’on dépense plus d’argent pour aller à la pêche et on capture peu de poissons".



Tamba Athie a également alerté sur les risques sociaux liés à l’exploitation du pétrole, notamment la réduction des captures de poissons qui pourrait entraîner l’insécurité alimentaire. "S’il y a pas de capture de poissons, ça va avoir automatiquement des impacts sur la nourriture des communautés. Donc ça va entraîner l’insécurité alimentaire", a-t-il prévenu.



En ce qui concerne l’impact environnemental, M. Athie a souligné les risques de pollution liés au transport maritime des bateaux qui vont transporter les barils de pétrole vers d’autres pays ou vers la terre ferme. "Autant de risques que nous avons pu noter dans le cadre d’une étude que nous avons menée", a-t-il signalé.