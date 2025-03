New Deal Technologique: RESTIC invite le gouvernement à initier une table ronde des investisseurs et partenaires

La feuille de route ambitieuse définie par le gouvernement sénégalais pour faire du numérique et du digital les principales locomotives de la croissance et de la productivité de l’économie du pays est saluée par le secteur des technologies.



Afin d’assurer son succès, la gouvernance de l’écosystème numérique a été renforcée et élargie avec la création du Conseil National du Numérique (CNN), une revendication du Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (RESTIC). Le Président de la République a répondu favorablement à cette demande en relançant le CNN et en l'enrichissant de personnalités reconnues et d’experts de haut niveau.



Pour le RESTIC, il est donc urgent que le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique accélère la mise en œuvre du "Digital Master Plan" en organisant une table ronde avec les investisseurs et partenaires autour des 50 projets phares. L’intelligence artificielle étant déjà une réalité imminente, le pays doit se positionner parmi les leaders du continent.



Selon le RESTIC, le Sénégal est déjà un hub technologique dans la sous-région, grâce à ses opérateurs, ses data centers, le PTN (Plan Sénégal Numérique) et son supercalculateur.



Le RESTIC appelle l'ensemble du secteur privé, tant national qu'africain, à anticiper les financements du "New Deal technologique", afin de positionner le Sénégal et le continent dans la course aux innovations numériques majeures, notamment en ce qui concerne l’IA et ses applications dans les secteurs de l’économie, de l’éducation, de la santé, et plus encore. Un véritable accélérateur de progrès et de développement pour l’Afrique. Avec son capital humain et la volonté politique clairement affichée à travers cette nouvelle stratégie ambitieuse, le Sénégal dispose d’une véritable carte à jouer. Le numérique devrait représenter 20% du PIB du pays d’ici 2035.



Le RESTIC salue la démarche "inclusive" du gouvernement dans l’élaboration de cette feuille de route et l'exhorte "à associer davantage" d'experts et de professionnels du secteur au GouvNum, l’organe chargé du pilotage du New Deal technologique.