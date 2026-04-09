Ligue Conférence : Crystal Palace domine Fiorentina, Ismaïla Sarr buteur

Gros coup réussi par Crystal Palace. Supérieurs dans tous les compartiments du jeu, les Eagles ont nettement dominé la Fiorentina (3-0), ce jeudi, en quart de finale aller de Ligue Conférence.



Parmi les artisans de ce succès, Ismaïla Sarr s’est une nouvelle fois illustré en trouvant le chemin des filets. L’ailier sénégalais signe ainsi son 6e but dans la compétition cette saison, portant son total à 16 réalisations toutes compétitions confondues.



Grâce à cette large victoire, le club londonien prend une sérieuse option sur la qualification en demi-finales.