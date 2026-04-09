Grogne sociale : Ousmane Sonko appelle les Sénégalais au sacrifice pour réussir la « révolution »

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est exprimé sur la grogne sociale lors d’une conférence publique coanimée avec le politologue Pascal Boniface. Il a pointé un manque de disposition au sacrifice chez les Sénégalais, estimant que cela freine toute dynamique de transformation profonde.



« Aujourd’hui, dans notre pays le Sénégal, et dans un contexte que tout le monde connaît, nous étions déjà en crise. Rien que la dette cachée dont nous avons hérité suffit à considérer le Sénégal comme étant en crise. Ce qui est venu s’y ajouter avec le contexte international n’est pas la crise, mais l’aggravation de la crise », a-t-il déclaré.



Le chef du gouvernement a ensuite appelé à un engagement collectif. « Dans un pays comme ça, beaucoup d’entre nous qui ont opté pour la révolution, et donc pour le patriotisme, ne sont pas prêts au sacrifice. Tout le monde réclame tout de suite et maintenant. Cela n’est pas possible et nous sommes là pour faire face, pour dire non, parce que cette révolution n’échouera pas ».