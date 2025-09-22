Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
New York : Le Président Diomaye présent à l’ouverture de la 80ᵉ Assemblée générale de l’ONU
Le Président de la République a pris part, ce lundi à New York, à la réunion de haut niveau célébrant les 80 ans de l’Organisation des Nations Unies, marquant l’ouverture de la 80ᵉ Assemblée générale. 
 
D'après une note de la Présidence de la République, cette rencontre symbolique a rappelé la vocation première de l’ONU : maintenir la paix, défendre la justice, promouvoir la coopération internationale et répondre collectivement aux défis mondiaux.
 
La participation du chef de l’État à cet anniversaire, selon la même source souligne l’attachement constant du Sénégal aux valeurs du multilatéralisme et du dialogue des nations. 
 
Moussa Ndongo

Lundi 22 Septembre 2025 - 18:18


