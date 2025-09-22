New York : Le Président Diomaye présent à l’ouverture de la 80ᵉ Assemblée générale de l’ONU

D'après une note de la Présidence de la République, cette rencontre symbolique a rappelé la vocation première de l’ONU : maintenir la paix, défendre la justice, promouvoir la coopération internationale et répondre collectivement aux défis mondiaux.

La participation du chef de l’État à cet anniversaire, selon la même source souligne l’attachement constant du Sénégal aux valeurs du multilatéralisme et du dialogue des nations.

Le Président de la République a pris part, ce lundi à New York, à la réunion de haut niveau célébrant les 80 ans de l’Organisation des Nations Unies, marquant l’ouverture de la 80ᵉ Assemblée générale.