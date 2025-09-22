New York : le Président Diomaye a accordé une audience à M. Patrick Achi

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu à New York, où il va prendre part à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies prévue les 21–26 septembre 2025. Selon la Présidence, le Chef de l’État a un agenda diplomatique particulièrement chargé, déterminé à « porter la voix du Sénégal » et à défendre une vision d’une Afrique prospère et souveraine au cœur des grands débats mondiaux.



Aussitôt arrivé à New York, le Président Diomaye a entamé son programme par une audience accordée à M. Patrick Achi, ministre d’État et Conseiller spécial du Président Alassane Ouattara, porteur d’un message de ce dernier.



M. Achi était accompagné de M. Fidèle Sarassoro, ministre et Directeur de cabinet du Président ivoirien, ainsi que de M. Léon Kacou Adom, ministre des Affaires étrangères.



Toujours selon la Présidence sur sa page Facebook, « les échanges ont porté sur les liens de fraternité, d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, qui demeurent un modèle exemplaire de partenariat en Afrique de l’Ouest ».

