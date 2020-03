Neymar, Cruyff, Puyol : les plans de Xavi pour son futur FC Barcelone

C’est pratiquement écrit : Xavi sera un jour l’entraîneur du FC Barcelone. Le légendaire milieu de terrain catalan était même tout proche de prendre les commandes de son club formateur il y a tout juste quelques mois après le licenciement d’Ernesto Valverde, mais les négociations avec la direction blaugrana n’ont pas abouti, notamment parce que l’ancien numéro 6 du Barça ne souhaitait pas prendre l’équipe en cours de saison. Eric Abidal, Josep Maria Bartomeu et compagnie ont ensuite misé sur Quique Setién. Mais l’avenir de Xavi et du champion d’Espagne en titre sont tout de même liés, et certains annoncent 2021 comme le moment où il s’installera enfin sur le banc du club catalan. Ce dimanche, La Vanguardia a publié un long entretien dans lequel l’ancien international espagnol a dévoilé ce qu’il ferait une fois qu’il serait entraîneur du club.



« Je veux revenir au Barça, mais pour commencer un projet depuis zéro. Maintenant que j’ai déjà entraîné, je crois que je peux apporter des choses aux joueurs. C’est moi qui ai décidé de refuser le Barça, je voulais venir pour un nouveau projet. J’aimerais travailler avec des gens en qui j’ai confiance, avec qui il y a de la loyauté, et des gens qui soient préparés. Il ne peut y avoir personne de toxique près du vestiaire. Je parle de gens comme Carles Puyol, qui a été capitaine, et Jordi Cruyff, qui est un très bon négociateur et qui a beaucoup d’expérience en tant que secrétaire technique. Je vois les choses en équipe, je ne veux pas décider tout seul. Ici, les décisions, on les prend avec le staff, c’est une structure horizontale, de consensus. Même si après, c’est moi qui ai le dernier mot », a d’abord lancé l’entraîneur d’Al Sadd.



Xavi dit oui au retour de Neymar

« Dans le vestiaire, il ne peut y avoir personne de négatif. Le côté médical est important aussi, tout doit se compléter. J’aimerais commencer avec des gens de mon entourage pour faire une bonne équipe. Je n’ai rien contre personne, je n’ai pas une mauvaise relation avec Bartomeu, je m’entends bien avec Laporta et je suis ami avec Victor Font, je serai là avec qui que ce soit qui souhaite le bien du Barça. [...] Une grande partie de l’effectif me semble extraordinaire. Le gardien déjà (Marc-André ter Stegen, NDLR), qui est le meilleur du monde, Jordi Alba est pour moi le meilleur latéral gauche du monde, Piqué le meilleur défenseur central du monde, Busquets le meilleur milieu défensif du monde et Messi, le meilleur joueur du monde. Et tu ajoutes Suarez, ou De Jong et Arthur, qui sont des joueurs qui vont briller pendant dix ans au Barça », a enchaîné le Catalan.



Mais ce dernier est conscient qu’il y a tout de même quelques chantiers et quelques positions à renforcer. « La base est très bonne. Je recruterais des ailiers, comme Neymar. Je ne sais pas si ça pourrait se faire d’un point de vue social et par rapport aux supporters, mais footballistiquement je n’ai aucun doute, ce serait une recrue incroyable. Le Barça a déjà ce qu’il faut dans l’axe, mais il manque d’ailiers comme a le Bayern », explique ainsi Xavi, qui cite ensuite les noms de Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et de Serge Gnabry (Bayern Munich) comme potentiels renforts intéressants. Des propos qui mettront sans aucun doute l’eau à la bouche aux fans barcelonais...