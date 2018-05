Neymar : « Mbappé sera le futur numéro 1 »

Dimanche soir, 'Canal +' diffusera un documentaire au sujet de Kylian Mbappé lors de l'émission 'Intérieur Sport', mais l'AFP a pu en voir l'intégralité. Dans ce reportage, Thierry Henry, Neymar et Mbappé lui-même sont des protagonistes.



Le premier a évoqué le cas du joueur du PSG, mettant en avant le besoin de prendre soin du natif de Bondy. « On a une perle rare en France, et c'est pas souvent. Il faut le protéger, et de temps en temps peut-être aussi le taquiner un peu, parce que je vois que c'est un mec, quand tu le taquines, il répond positivement et ça le réveille, aussi. »



« Il a dû créer ce petit monstre qu'il a en lui. Alors quand le monstre sort et prend le contrôle de son corps, il y a des trucs que le commun des mortels ne peut pas comprendre », a commenté Thierry Henry, estimant que Mbappé était de la trempe de joueurs comme Lionel Messi, Ronaldinho et Neymar.



Mbappé est revenu sur son arrivée au PSG et les sifflets qu'il a dû subir lorsqu'il a affronté son ancien club, l'AS Monaco, le 26 novembre dernier à Louis II. "J'ai fait presque en six mois ce que plus des trois quarts des joueurs de l'histoire du club n'ont pas fait. On pourra toujours me reprocher de n'avoir fait que six mois mais en six mois j'ai fait la meilleure saison de l'histoire du club », a-t-il assuré au sujet de sa période sous le maillot de Monaco.



Neymar, son actuel coéquipier sous le maillot du Psg, a livré son opinion sur le futur de Mbappé qu'il voit brillant : « Il est déjà un crack, et il peut devenir bien mieux encore. Par ses qualités, par son jeu, s'il continue de cette manière c'est sûr qu'il sera le numéro 1 », a-t-il jugé.



Avec Besoccer