Neymar deuxième personnalité la plus recherchée au monde

Neymar a failli remporter un trophée individuel cette saison et ce n'est pas le Ballon d'Or 2019. Les rumeurs de transfert incessantes le concernant l'été dernier l'y ont aidé.



En effet, selon le site sportif Besoccer, Neymar est la deuxième personnalité la plus recherchée en 2019 sur Google, échouant aux pieds des Google Awards après avoir été devancé par le joueur de football américain Antonio Brown, accusé de viol par son ancienne préparatrice physique.



Si l'on prend en compte uniquement la France, Neymar arrive en troisième position derrière le tragique incendie de Notre-Dame de Paris et la disparition de l'actrice Marie Laforêt.