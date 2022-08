Neymar fait capoter la venue de Bernardo Silva au PSG, Antony lâche un énorme indice sur son avenir

Le transfert de Bernardo Silva au PSG se complique, Antony à Manchester United ça sent bon, et Chelsea prêt à laisser filer Marcos Alonso, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Bernardo Silva au PSG, ça sent pas bon

Il y a quelques jours, The Times affirmait que le PSG était prêt à s'attaquer à Bernardo Silva. Une offre de 70 M€ allait même être formulée pour racheter les trois dernières années de contrat de l'ancien Monégasque. Une piste qui n'a pas fait long feu puisque d'après Le Parisien, le Portugais ne débarquera pas dans la capitale. Il y avait plusieurs obstacles dans ce dossier. Financier tout d'abord puisque Manchester City ne souhaite pas lâcher son joueur à moins de 100M€. Et le principal obstacle, c'est Neymar. Le Brésilien, en feu depuis le début de saison, est bien parti pour rester chez les Rouge-et-Bleu. Ce qui condamne la piste Bernardo Silva, qui était considéré par Luis Campos comme le remplaçant du Brésilien.



Antony part au clash

Après l'arrivée officielle de Casemiro, Manchester United réactive la piste Antony ! «Fourmi rouge», écrit le Daily Mirror sur sa Une. D'après nos infos, une nouvelle offre de 100M€ bonus compris va arriver sur la table des dirigeants de l'Ajax qui pourraient cette fois-ci craquer. Car ce montant correspond aux attentes fixées au début de l'été. D'ailleurs, toujours selon nos infos, l'Ajax a déjà pris des contacts pour remplacer son international brésilien. Hakim Ziyech (Chelsea), Justin Kluivert (AS Roma) sont notamment ciblés. De son côté, le Néerlandais fait tout pour rejoindre les pensionnaires d'Old Trafford. Ce dernier a même séché l'entraînement pour forcer son départ.



Chelsea et le Barça de nouveau bons amis

En guerre sur de nombreux dossiers, le Barça et Chelsea vont finalement faire affaire. L'arrivée d'Aubameyang chez les Blues se précise. «Départs immédiats», lâche même Sport sur sa Une. Le club londonien va offrir 19M€ plus 5 de bonus pour l'attaquant gabonais, et pourrait même accepter d'inclure Marcos Alonso dans le deal. Ça serait une sacrée bonne nouvelle pour le Barça, qui tente d'attirer l'Espagnol depuis de nombreuses semaines. L'accord avec le latéral gauche a d'ailleurs déjà été trouvé depuis un certain temps. Tout le monde serait donc gagnant dans cette histoire.