Ngaparou : Une femme de 43 ans tuée à coups de couteau

Le corps sans vie d’Adja Marème Ba, couturière âgée de 43 ans, a été découvert jeudi 18 septembre dans la soirée. Selon les informations rapportées par L’Observateur, la victime, domiciliée avec sa famille dans la localité, a été retrouvée gisant dans une marre de sang derrière la maison familiale.



« Son corps portait de multiples coups de couteau, le cœur transpercé et les deux bras fracturés », indique le journal. Alertés, les éléments de la gendarmerie de Ngaparou, accompagnés des sapeurs-pompiers de Saly Portudal, se sont rendus sur les lieux. La dépouille a été évacuée dans un hôpital de Mbour. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame et identifier l’auteur de ce crime.