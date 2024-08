Ngouda Mboup : « Le HCCT et le CESE sont des « anomalies démocratiques », leur suppression répond à une logique de cohérence »

Lundi 26 août 2024, la présidence informe avoir transmis au président de l’Assemblée nationale un décret portant convocation des membres de cette institution parlementaire à une session extraordinaire prévue jeudi 29 août, dans le but d’examiner un projet de loi portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE).



Une initiative saluée par Ngouda Mboup. Sur sa page Facebook, l'enseignant-chercheur et président du Conseil d’administration du Port Autonome de Dakar (PAD), estime que les institutions doivent refléter les besoins d’une société donnée. Il qualifie le HCCT et le CESE « d’anomalies démocratiques » et juge que leur suppression est une démarche logique et cohérente, « Que ceci nous serve d’avertissement ! », a-t-il soutenu.