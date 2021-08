Ngoudiane : un conseiller municipal et deux collecteurs de taxes poursuivis pour détournement de deniers publics

Un conseiller municipal et deux collecteurs de taxes à Ngoudiane, dans la région de Thiès, ont été attraits devant la barre du Tribunal de Grande instance de Thiès mardi, pour association de malfaiteurs et détournements de deniers publics. Ils auraient confectionné de faux tickets de taxes qu’ils vendaient aux chauffeurs de camions en guise de frais de stationnement.



Selon Libération, le conseiller municipal, A.Tine serait mêlé dans cette affaire comme étant un complice qui aurait facilité cette pratique aux collecteurs.



Devant la barre, les mis en cause ont nié les faits. A.Tine a déclaré n’être mêlé ni de loin, ni de prêt à cette affaire. Les deux collaborateurs eux, ont soutenu qu’ils ne faisaient que vendre les Tickets.



Les avocats des prévenus pensent que ce dossier est un dossier politique parce que, affirment-ils, il n’y a aucune preuve qui confirme ces dires.

Le délibéré est attendu le 2 novembre.