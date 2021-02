Ngozi Okonjo-Iweala nommée première femme directrice générale de l'OMC

« Les membres de l'OMC viennent d'accepter de nommer la docteur Ngozi Okonjo-Iweala comme prochain directeur général de l'OMC. La décision a été prise par consensus lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'organisation aujourd'hui », a annoncé l'OMC, une quinzaine de minutes après l'ouverture de la réunion.



Après sa nomination, Ngozi Okonjo-Iweala, 66 ans, a pris la parole, virtuellement en raison du Covid, devant les représentants des pays, lors d'une réunion fermée. Sa nomination à la tête de l'OMC - institution quasi paralysée qui n'arrive plus à remplir sa mission - était attendue, après le retrait de la course le 5 février de sa seule autre rivale, la ministre sud-coréenne du Commerce Yoo Myung-hee.



Cette dernière avait pris sa décision, après avoir consulté les Etats-Unis, qui sous Donald Trump étaient son principal soutien. Après plusieurs mois de paralysie, l'administration Biden a préféré lever le principal obstacle à la nomination de Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'OMC, en apportant « son soutien appuyé » à la candidature de la Nigériane. Le processus de désignation d'un successeur au Brésilien Roberto Azevedo, parti un an avant la fin de son mandat pour raisons familiales, était dans l'impasse depuis l'automne.