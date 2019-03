Niger : 14 morts dans une série d'attaques de Boko Haram dans le sud-est

Une nouvelle série d’attaques menées par des islamistes nigérians de Boko Haram a fait au moins 14 morts dans l’est du Niger.



D’après le gouvernorat du Niger, les combattants de Boko Haram, venus du Nigeria, ont attaqué les villages quatre localités du Sud-Est nigérien, notamment Alhaji-Mainari, A N'Gagam à Chétimari et à Droum.



Déjà à Alhaji-Mainari, cinq personnes ont été tuées et des cases et des animaux brûlés tandis qu’à N'Gagam, les assaillants ont tué "six personnes, enlevé deux femmes et brûlé le marché local.



Deux pêcheurs" et "une personne" ont été tués respectivement à Chétimari et à Droum, deux des quatre villages visés par les islamistes nigérians.



Selon le gouverneur de Diffa, la résurgence des activités de Boko Haram est dû au refus des populations de collaborer avec eux.



La semaine dernière, huit personnes ont une femme avaient été tuées par Boko Haram Karidi, un village dans la commune de Gueskérou.