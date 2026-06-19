Niger: le Jnim revendique l’attaque de l'aéroport de Niamey

Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), branche sahélienne d'al-Qaïda, a revendiqué l'attaque suicide menée jeudi 18 juin 2026 à l'aube contre l'aéroport international Diori Hamani de Niamey et la base militaire adjacente. Le ministère nigérien de la Défense a fait état d'un bilan provisoire de 13 morts, dont 11 membres des forces de sécurité et 2 civils, ainsi que 4 blessés.



L'assaut a débuté vers 6h par des explosions et des tirs qui ont duré plus de deux heures. Selon des sources aéroportuaires, les assaillants sont arrivés en taxi munis de ceintures explosives et ont visé l'entrée principale civile, sans parvenir à atteindre l'aérogare. Les forces de sécurité ont abattu 22 assaillants et arrêté une vingtaine de suspects lors des opérations de ratissage.



L'armée nigérienne mène actuellement une vaste opération de sécurisation dans la capitale. Les autorités précisent que le site est totalement sécurisé et que le trafic aérien reste maintenu. Cette offensive intervient après une première attaque d'envergure contre le même aéroport en janvier 2026, qui avait alors été revendiquée par le groupe État islamique.