Nigeria: Après un long silence, Abubakar Shekau dresse son bilan et assure qu'il est en «bonne santé»

Le leader fou et mystérieux de Boko Haram, Abubakar Shekau est apparu dans une nouvelle vidéo, dans laquelle il revendique une série d’attaques meurtrières dans le nord-est du Nigeria et à la frontière camerounaise.



Abubakar Shekau est réapparu dans une nouvelle vidéo de 30 mn après une longue période de silence pour revendiquer des attaques qui se sont déroulées ces deux derniers mois dans plusieurs villes du Nord est du pays.



S'exprimant tour à tour en arabe puis en langue hausa, le gourou revendique des attaques menées par son groupe sur Maiduguri, à Gamboru et à Damboa qui ont fait des dizaines de morts.



L’homme le plus recherché du Nigeria, dans son message aux allures de bilan de fin d'années, assure qu’il est en bonne santé et que rien ne lui est arrivé contrairement à ce que dit l’armée nigériane.

Ces deux derniers mois de l’année, le groupe jihadiste affaibli par l’armée a lancé plusieurs attaques dans le nord est.



Le Week-end de Noël, des islamistes à bord de pick-up ont mené une attaque contre plusieurs barrages tenus par les forces armées à Molai, près de Maiduguri, avant d’être repoussés après de violents échanges de tirs.



A Gamboru, à la frontière avec le Cameroun, au moins quatre personnes avaient péri dans l'attaque d'un convoi de marchandises, mi-décembre.



Dimanche dernier, les djihadistes nigérians ont abattu 25 bûcherons, qu'ils accusent d'espionner pour le compte de l'armée.



L’insurrection de Boko Haram a fait 20 000 morts et 2,5 millions de déplacés dans le nord est du Nigeria en huit ans.