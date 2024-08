Nigeria: au moins 13 morts lors des manifestations contre la vie chère, selon Amnesty International

Au moins 13 personnes sont mortes jeudi, lors de manifestations contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie au Nigeria, affirme vendredi l’ONG Amnesty International qui accuse les forces de l’ordre d’avoir tué des manifestants pacifiques.



Six personnes ont été tuées dans la ville de Suleja, près de la capitale Abuja (centre), quatre à Maiduguri (nord-est) et trois à Kaduna (nord-ouest), selon un communiqué d’Amnesty publié sur le réseau social X. La police de Maiduguri a déclaré que quatre personnes ont été tuées dans des explosions, sans fournir de détails.