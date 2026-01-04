Nigéria : au moins 30 morts dans l'attaque d'un marché populaire

MAIDUGURI, Nigeria, 4 janvier (Reuters) - Au moins 30 personnes ont été tuées et plusieurs autres enlevées lors de l'attaque par des hommes armés d'un marché dans l'Etat du Niger, au Nigeria, a annoncé la police dimanche.Le porte-parole de la police, Wasiu Abiodun, a déclaré que les hommes armés, appelés localement bandits, ont pris d'assaut le marché de Kasuwan Daji, dans le village de Demo, vers 16h30 samedi, brûlant les étals et pillant les produits alimentaires."Plus de 30 victimes ont perdu la vie au cours de l'attaque, et certaines personnes ont également été enlevées. Des efforts sont en cours pour sauver les victimes enlevées", a déclaré M. Abiodun.Des témoins ont déclaré que les hommes armés sont arrivés à moto et ont ouvert le feu sans discrimination. Ils ont indiqué que ces violences s'inscrivaient dans le cadre d'une série de raids qui ont débuté vendredi dans les villages voisins d'Agwarra et de Borgu."Les femmes et les enfants n'ont pas été épargnés", a déclaré Dauda Shakulle, qui a été blessé alors qu'il s'enfuyait. "Il n'y a eu aucune présence des forces de sécurité depuis le début des attaques. Nous sommes en train de récupérer des corps.L'armée nigériane n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.Cette attaque survient quelques semaines après que des hommes armés se sont emparés de plus de 300 enfants et membres du personnel d'une école catholique dans cet État du centre du Nigeria. Ces victimes ont été libérées après près d'un mois de captivité.Ce type de banditisme s'est intensifié dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, des groupes armés se livrant à des massacres et à des enlèvements dans les communautés rurales. Les forces de sécurité ont eu du mal à contenir la violence malgré les opérations en cours.Un témoin, Khalid Pissa, a déclaré que les hommes armés avaient attaqué les communautés de Kasuwan Daji, ainsi que celles de Chukama et de Shanga, situées à proximité. Pissa a estimé le nombre de morts à 40.