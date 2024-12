Nigeria : des violences intercommunautaires ont fait une quinzaine de morts à Noël dans l’État de Benue

Au Nigeria, des violences intercommunautaires ont fait au moins quinze morts le 25 décembre, dans un district de Benue. Le gouvernement de cet État a promis des patrouilles près de la frontière avec le Cameroun. L'État de Benue, dans l'est du Nigeria, dans une région frontalière du Cameroun, est depuis dix ans le théâtre de violences répétées, entre agriculteurs et éleveurs. Un conflit à bas bruit qui a fait des centaines de milliers de déplacés.



Le jour de Noël, des attaques coordonnées conduites contre plusieurs villages du district de Kwande ont fait une quinzaine de morts et de nombreux déplacés. Les officiels qui se sont rendus sur place ce 30 décembre 2024 ont appris qu'au moins 75 agriculteurs ont été tués au cours des cinq derniers mois dans cette zone.



C'est en tout cas le chiffre avancé par un leader communautaire lors d'une visite des autorités de l'État de Benue dans ce district meurtri de Kwande. Plusieurs officiels ont fait le déplacement ce lundi pour présenter leurs condoléances aux victimes de l'attaque sanglante survenue le 25 décembre.