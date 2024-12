Nigeria: le prix du carburant produit dans le pays au coeur d'une polémique

Jusqu'à présent, l'entrée en production de la méga-raffinerie de Lekki, au mois de septembre dernier, et la dérégulation théorique du marché des carburants n'ont pas vraiment fait baisser le prix de l'essence au Nigeria. En cause : le projet du magnat Aliko Dangote qui continue d'accumuler les difficultés et les contretemps malgré un investissement massif de 20 milliards de dollars.

Rfi

