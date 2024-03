Nigeria : un Chinois condamné à mort pour le meurtre de sa petite amie

Frank Geng-Quangrong a été condamné par un tribunal local de l'État de Kano, centre économique du nord du Nigeria, a déclaré le commissaire à la justice de Kano, Haruna Dederi. M. Geng-Quangrong avait plaidé non coupable.



"Il s'agit d'un signal indiquant que quiconque arrive dans une société doit être prêt à se conformer aux lois en vigueur dans cette société", a déclaré M. Dederi.

Les condamnations à mort pour des crimes capitaux sont courantes au Nigeria et concernent parfois des étrangers. En 2022, un Danois a été condamné à mourir par pendaison pour avoir tué sa femme et sa fille.



Toutefois, les exécutions sont rares, car elles doivent être approuvées par les gouverneurs des États. Seuls deux mandats d'exécution ont été signés depuis 1999, selon Inibehe Effiong, un avocat nigérian spécialisé dans les droits de l'homme.



Geng-Quangrong était accusé d'avoir poignardé sa petite amie, Ummukulsum Sani, 22 ans, en septembre 2022 dans une résidence de Kano. Les médias locaux l'ont cité en disant qu'il l'avait poignardée en état de légitime défense.



Il a jusqu'à trois mois pour faire appel de sa condamnation devant la cour d'appel du Nigeria.