Nioro du Rip : la Police démantèle un réseau de six malfaiteurs présumés, spécialisés dans le vol de cyclomoteurs

Le Commissariat urbain de Nioro du Rip, dans la région de Kaolack (centre), a procédé, lundi 20 avril, au démantèlement d’une association de six présumés malfaiteurs spécialisés dans le vol de motos de type «Jakarta». Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol de nuit en réunion.



D’après la police nationale, cette interpellation fait suite à une plainte déposée par une victime de vol. Une mission de recherche et d’interpellation a été confiée à la Brigade de recherches.

Grâce à l’exploitation d’un ‘’renseignement opérationnel’’, les enquêteurs ont réussi à appréhender six individus qui seraient impliqués dans ces activités criminelles.



Interrogés, les mis en cause auraient reconnu avoir dérobé une moto ‘’Jakarta’’ le mercredi 8 avril, lors d’une soirée culturelle communément appelée « xawaaré », organisée par la Coordination pastorale des jeunes catholiques de Nioro du Rip.



Profitant de l’inattention de la foule vers 4 heures du matin, les mis en cause auraient soustrait l’engin avant de l’acheminer en Gambie où elle a été revendue à Farafégny, pour la somme de 95 000 francs CFA, renseigne la Police.



Les investigations ont également permis d’établir leur implication dans un autre vol commis à Keur Ayib à la veille de la Korité. Les suspects ont admis aussi avoir subtilisé une moto dans une concession privée, qu’ils ont ensuite revendue à Touba pour un montant de 102 000 francs CFA, justifiant leur passage à l’acte délictuel par des difficultés financières auxquelles ils seraient confrontés.