ONU : plus de 280 acteurs politiques et institutionnels sénégalais plaident pour la candidature de Macky Sall

Des acteurs politiques et institutionnels sénégalais, en majorité de l’ancien régime, ont exprimé leur soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Plus de 280 personnes ont signé le document rendu public, ce mercredi 22 avril.



Ces acteurs de la vie politique sénégalaise appellent à une mobilisation nationale et internationale autour de cette initiative. Ils estiment qu’elle représente une opportunité de renforcer la place du Sénégal et de l’Afrique dans les instances de gouvernance mondiale, «tout en transcendant les clivages politiques». Parmi les personnalités signataires figurent les anciens maires de Dakar, Khalifa Ababacar Sall et Barthélémy Dias, ainsi que la députée Aïssata Tall Sall (ex-ministre).



D’autre figures comme Amadou Ba (ancien Premier ministre), Serigne Mbaye Thiam et Augustin Tine figurent également parmi les soutiens, illustrant la diversité des sensibilités politiques réunies autour de cette démarche. Les signataires mettent en avant le parcours international de Macky Sall, marqué par ses fonctions à la tête de l’État sénégalais, de la CEDEAO et de l’Union africaine. Ils soulignent son implication sur plusieurs dossiers majeurs, notamment les crises sanitaires, la dette des pays du Sud et la réforme de la gouvernance mondiale.



Ils insistent également sur ses qualités de médiation, de dialogue et de compromis, qu’ils jugent essentielles dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes.

Cette déclaration intervient alors que le Président Macky Sall est attendu, ce mercredi, pour son «grand oral» de trois heures (à partir de 19h, heure de Dakar) devant les membres de l’Institution onusienne.