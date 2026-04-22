Hajj 2026 : Air Sénégal mobilise 27 vols et instaure des codes couleurs pour les bagages

Le directeur de l’administration générale des supports d’Air Sénégal, Hanne Samba Sall, a détaillé ce mercredi 22 avril 2026 le dispositif opérationnel de la compagnie pour le pèlerinage aux lieux saints de l'islam. Pour cette édition du Hajj, qui se déroulera du 25 au 29 mai, le transporteur national a programmé un total de 27 vols aller-retour afin de convoyer les 12 000 pèlerins sénégalais.



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Le calendrier des rotations est désormais fixé. « Air Sénégal a programmé 27 vols à l’aller comme au retour. Le premier vol en partance de Dakar est prévu le 8 mai et le dernier le 18 mai », a précisé M. Sall. Pour la phase de retour, les opérations débuteront le 31 mai depuis Jeddah pour s'achever le 11 juin. Cette année, la compagnie bénéficie de créneaux privilégiés, appelés « premium slots », permettant d'offrir des horaires plus flexibles et adaptés aux besoins des fidèles.







Au-delà de la logistique aérienne, Air Sénégal a introduit une innovation majeure en dotant chaque pèlerin d’un set de trois valises. Ce dispositif vise à fluidifier le transport et l'identification des bagages grâce à un code couleur spécifique : les valises rouges pour le regroupement Hajj Fusion, les jaunes pour les agences de voyage en pèlerinage direct, et les vertes pour les pèlerins de la délégation générale. « Les valises serviront aussi à faciliter la logistique au retour », a expliqué le responsable, soulignant que cette mesure vise à alléger le voyage des « hôtes de Dieu ».





Enfin, un programme de formation sera lancé dès la semaine prochaine à l'intention des guides de chaque voyagiste. Cette session aura pour but de les sensibiliser aux comportements à adopter à bord des appareils, notamment l’utilisation des équipements comme les toilettes, afin qu’ils puissent à leur tour encadrer efficacement les pèlerins. Le directeur a réaffirmé que le programme des vols reste stable et que toutes les dispositions sont prises pour garantir un transport optimal vers La Mecque.

