Niveau des ODD : le Sénégal est sur de bons rails

La secrétaire générale du ministre de l'Éducation nationale a déclaré que le Sénégal est sur la bonne voie dans le cadre du niveau de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD). Khadidiatou Mbodji l’a souligné, récemment à l’occasion de la réunion d’échange avec les Etats de l’Union africaine sur le niveau de mise en œuvre.



Selon elle, depuis plus d’un an, il était question d’évaluer le PAQUET, le Programme sectoriel prévu pour 2025, mais qui est en train d’être mis à jour. Ce, dans une dynamique de l’aligner à des objectifs - l’Agenda 2030 de l’UNESCO - et en rapport avec le PSE qui est le référentiel.



Dans les ODD, il y a cet objectif relatif à l’amélioration de l’accès. Par rapport aux abris provisoires, le chef de l’Etat Macky Sall a pris cette mesure d’éradication. Cela a démarré avec l’attribution de 4 lots. « D’ici, deux ans, ces abris seront derrière nous. Les travaux ont démarré et sont à 50 % », a-t-elle annoncé.



La COSYDEP dit marquer sa présence dans le cadre de la Semaine Mondiale d’Action pour l’Éducation (SMAE). Une semaine consacrée sur tout le territoire national où la société civile se mobilise autour d’un thème.



Cheikh Mbow, dans les colonnes de « Libération », souligne que si le Sénégal veut être au rendez-vous de 2030, il est important que les communautés puissent prendre leur place dans les espaces de dialogue, de concertation, mais aussi en termes d’interpellation aux autorités.



Quant à Birama Mangara, ministre délégué chargé du Budget, signale enfin que l’idée de ce forum est de fournir un cadre d’échange et de contribution de la société civile au Rapport national de suivi que le Sénégal va présenter au Nations Unies lors du forum de haut niveau des Nations Unies prévue au mois de juillet prochain.